HOODYSKIM, tra i principali rappresentanti della Neo-Rage italiana, ha pubblicato lo scorso 18 novembre il suo 1° album “HALF LIFE”, ridefinendo le regole del gioco e alzando l’asticella.

Il titolo dell’album riprende il concetto scientifico di half-life, ovvero il tempo necessario affinché metà della materia originale si trasformi in qualcos’altro. All’interno del progetto, questo processo diventa una metafora dell’evoluzione personale e artistica di HOODYSKIM. Crescere significa lasciare indietro una parte di sé, accettare la trasformazione e trovare una nuova identità.

Foto Noemi Lamera

L’ARTISTA – Hoodyskim, nome d’arte di Khadime Touré (Biella, 2001), cresce tra 2 culture, quella italiana e quella senegalese, confrontandosi fin da giovane con la sensazione di appartenere a mondi diversi. Introverso e osservatore, trova nella musica uno spazio in cui riconoscersi e dare forma alla propria identità. L’incontro con il produttore Samuele Serra segna una svolta decisiva e dà vita a un percorso indipendente, fondato sulla ricerca di un suono autentico e riconoscibile, che trova poi in La Crème Records un nuovo spazio di sviluppo. Da questa evoluzione prende forma la Neo-Rage, un’estetica che guarda alla scena americana, contaminandola con un linguaggio personale, estremo e profondamente identitario. Un universo in cui suono e immaginario si fondono, diventando il riflesso diretto della visione artistica di HOODYSKIM.

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LE PAROLE – Così Hoodyskim: “Non volevo più guardarmi attorno per capire dove andare, ad un certo punto ti rendi conto che devi solo prenderti la tua strada. Ed è un po’ quello che ho cercato di fare con HALF LIFE. Un disco che ha il sapore della notte, ci abbiamo lavorato per più di 2 anni. Con me sempre Samuele Serra, non solo il mio producer, ma anche uno dei miei amici più stretti. In realtà non so quanto tempo abbiamo passato di seguito in studio, sperimentando con il suono e curando ogni dettaglio in maniera ossessiva, dal design della mia voce alle atmosfere di ogni traccia. Questa è la mia “Neo-Rage”: non ho abbracciato un genere, ne sto rivendicando uno come parte della mia identità artistica”.

Foto Noemi Lamera