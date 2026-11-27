L’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, ha stanziato un contributo di 900.000 euro per gli Ambiti Territoriali Caccia (ATC) e i Comprensori Alpini (CA) in cui è suddiviso il territorio regionale. Andranno a sostegno di attività istituzionali e funzionamento di questi enti, per l’anno 2026, per gestire l’attività venatoria in Piemonte.

I CONTRIBUTI – Ciascun comitato di gestione dei 21 Atc riceverà un contributo di 26.142,85 euro, e ogni Comitato di gestione dei 17 Ca riceverà 20.647,05 euro. La differenza di entità è motivata dalla minore incidenza dei danni arrecati dalle specie presenti in “zona Alpi” rispetto a quelli provocati dalle specie della “zona pianura”.

Nel 2024-25 la Regione Piemonte, per risarcimenti ai danni alle colture agricole, ha pagato 6.310.000 euro per 8.146 casi riconosciuti e certificati. Per i sinistri stradali sono stati risarciti 1.994 casi, con un esborso di 2,8 milioni di euro. Circa 9 milioni in tutto.

LE PAROLE – Su questo importante sostegno alla gestione della fauna selvatica, spiega l’assessore Bongioanni: “ATC e CA sono soggetti fondamentali non solo nell’organizzazione della caccia, impegnati nel controllo e nella gestione della fauna selvatica. La proliferazione incontrollata causa danni ingenti alle produzioni agricole e molti incidenti stradali, i cui costi ricadono sulla collettività. E non dobbiamo mai dimenticare il contributo che il mondo venatorio svolge nel contenimento del cinghiale e della peste suina”.

L’assessore Paolo Bongioanni