“Proprio te” è il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista marchigiano Andrea Belfiori, pubblicato dopo l’ottimo riscontro dei brani “Duro e Puro” e “Io ripenso a lei”. Il brano è distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero ed è disponibile dallo scorso 13 novembre sulle maggiori piattaforme digitali.

IL BRANO – Il nuovo singolo “Proprio te” è una ballad power-pop/rock che ricerca l’Amore Alto, il brano si presenta come una ballad intensa ed energica, costruita sulla solida dinamica rock della band, ma contaminata da arrangiamenti attuali e freschi. Sotto la superficie sonora, il pezzo pulsa come il fulcro narrativo e filosofico del macro-progetto dell’artista: Agapè. Il percorso discografico ultimo di Andrea Belfiori si sviluppa attorno a un’idea precisa: l’ispirazione all’Agape dei greci, l’amore inteso nella sua forma più nobile, pura e disinteressata. Tuttavia, l’artista sposta intenzionalmente l’accento sulla “E” – creando il marchio “Agapè” – per focalizzarsi sulla stortura dell’umano. Il progetto racconta la fatica e la fragilità dell’uomo moderno, che pur desiderando e tendendo verso quell’amore altissimo, deve fare i conti con i propri limiti e le proprie imperfezioni terrene.

CREDITI – Scritto da Andrea Belfiori, Marco Schietroma e Daniele Spaziani; produttore fonografico Lungomare srl, Edizioni Lungomare srl– Thaurus Publishing SRL– Richveel SRLS.

Editing e mixing sono stati curati da Marco Schietroma; producer Marco Schietroma, co-producer Daniele Spaziani, production assistant Daniele Spaziani, soug engineer Marco Schietroma, editing & mixing Marco Schietroma, mastering Marco Schietroma.

Musicisti in studio: Andrea Belfiori– lead vocal; Francesco Spaziani– keyboards; Marco Schietroma-bass, drum; Daniele Spaziani– guitars.

LINK – https://www.instagram.com/andrea.belfioriofficial?igsh=NnVhbjcxN3Z1NjBi

https://youtube.com/@AndreaBelfioriVEVO?si=QfSXhww7nlvmKHrB

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