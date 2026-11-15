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L’ACI avverte: occhio alle truffe online sul soccorso stradale

DiRaimondo Bovone

Nov 15, 2026 , , , ,

ATTENZIONE!!! Falsi siti utilizzano il marchio ACI e chiedono 250 euro per l’invio di un carro attrezzi! Il soccorso stradale ACI è attivo 24 ore su 24 al Numero Verde 803.116.
Tutte le info su aci.it e acimobility.it.

L’Automobile Club d’Italia segnala la presenza di siti web fraudolenti che utilizzano abusivamente il marchio ACI per offrire falsi servizi di soccorso stradale. In particolare, alcuni portali, tra cui soccorsostradaleweb.com, per l’invio di un carroattrezzi, richiedono il pagamento anticipato di 250 euro tramite bonifico istantaneo. ACI invita gli automobilisti a non effettuare pagamenti attraverso questi siti e a diffidare delle richieste di bonifico istantaneo.
Per richiedere il soccorso stradale ACI è attivo 24 ore su 24 il Numero Verde 803.116.
Per informazioni e verifiche, consultare aci.it e acimobility.it.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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