Poste Italiane: emessi 6 francobolli dedicati alle eccellenze made in Italy

Poste Italiane comunica che dallo scorso 3 settembre è stata emessa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy una serie di 6 francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, dedicati a Birra Forst, Eureka Macinacaffè, Ferrero, Oro Saiwa, Patatine San Carlo e Saquella Caffè.

I francobolli sono relativi alla tariffa B. La tiratura è di 225.000 esemplari per i francobolli dedicati a Birra Forst, Ferrero e Patatine San Carlo e di 180.000 esemplari per quelli dedicati a Eureka Macinacaffè, Oro Saiwa e Saquella Caffè. Le carte valori postali sono stampate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Le vignette riproducono elementi rappresentativi di alcune tra le più significative realtà imprenditoriali italiane, simboli della qualità, della tradizione e dell’innovazione che caratterizzano il Made in Italy nel mondo.

Il francobollo dedicato a Oro Saiwa presenta uno sfondo giallo con grafica rossa che raccontano l’icona della colazione italiana riconosciuta dal 1956. Settanta anni di storia e tradizione, suggellati dal nastro tricolore che sottolinea il legame con il territorio nazionale.

Gli annulli primo giorno di emissione sono disponibili presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma V.R. (00187) Piazza Di San Silvestro, 19.

Per le emissioni di Birra Forst, Ferrero, Oro Saiwa, Patatine San Carlo, Saquella Caffè sono state realizzate le cartelle filateliche contenenti i francobolli, le cartoline affrancate e annullate, le buste primo giorno di emissione, le tessere e il bollettino illustrativo. Tutti i francobolli e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico e gli “Spazio Filatelia” del territorio e sul sito filatelia.poste.it.