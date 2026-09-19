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Serie C, girone A: la Juve Next Gen torna al ‘Mocca’ e cerca il riscatto contro l’Albinoleffe

DiRaimondo Bovone

Set 19, 2026 , , , , ,
Veduta aerea dello stadio 'Moccagatta'

La Juventus Next Gen torna al Moccagatta dopo 2 trasferte consecutive, purtroppo dolorose: 2 sconfitte, 0 gol fatti, 5 subìti. Non proprio esaltante. Ma i presupposti sono buoni: miglioramento netto della prestazione fra Ospitaletto e Cittadella, precedenti favorevoli contro i bergamaschi che hanno la stessa classifica. In 8 confronti i bianconeri non hanno mai perso contro i blu-celesti, e l’ultima vittoria porta la firma di Massimo Brambilla, da quella stagione accomodato in panchina. In classifica la baby-Juve è 16^ con 5 punti (1 vinta, 2 pareggi, 2 perse, gol 4-8) e, cosa forse più preoccupante, non segna da 3 gare.
L’Albinoleffe ha 5 punti, ma è 11° (1 vinta, 2 pareggi, 2 perse, gol 4-5) per via della differenza reti e, come la Juve, arriva da una sconfitta (1-2 in casa con l’Arzignano). Retrocesso dalla B nel 2012, non è più risalito fra i cadetti e gioca la C per il 15° anno di fila. In panchina c’è Marco Zaffaroni (57), subentrato in estate a Lopez, ma per lui è un ritorno, visto che allenò la squadra bergamasca dal 2019 al 2021, quando fu eliminato in semifinale playoff dall’Alessandria, proprio al Moccagatta.
Si gioca domani, domenica 20 settembre, alle ore 12.30, allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Sono 8, di cui 6 pareggi (5 per 1-1) e 2 successi Juve, gol 12-8.
’19-’20 – doppio pareggio: 1-1 al ‘Moccagatta’ (7′ Mondonico, 74′ Del Sole) e 1-1 a Gorgonzola (54′ Mota Carvalho, 80′ Giorgione).
’20-’21 – di nuovo 1-1 in Piemonte (32′ Cori, 73′ Del Sole) e 3-0 in Lombardia (9′ Correia, 32′ Dragusin, 52′ Ranocchia).
’21-’22 – andata in Lombardia 2-2 (40′ Manconi, 47′ Kaio Jorge, 65′ Giorgione, 67′ Pecorino); ritorno al ‘Mocca’ 1-1 (20′ Compagnon, 61′ Cori).
’22-’23 – All’andata fu 1-1 (34′ Cori, 58′ Iocolano), nel ritorno casalingo 2-1 Juve (71′ Sersanti, 93′ Cerri, 95′ Borghini).

ARBITRO – Cosimo Papi di Prato
ASSISTENTI – Roberto De Stefanis di Udine e Marco Giordano di Matera
QUARTO UFFICIALE – Ferdinando Emanuel Toro di Catania
OPERATORE FVS – Simone Ambrosino di Nichelino

La postazione FVS allo stadio ‘Moccagatta’ (foto Paolo Baratto)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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