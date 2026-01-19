Foggia: tentato furto nella sede della Croce Rossa, 2 arresti

FOGGIA (ITALPRESS) – I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foggia, con il supporto dei militari dell’11° reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari, hanno arrestato due pregiudicati foggiani, di 57 e 50 anni, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso. Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23.30, grazie alla segnalazione di un cittadino al Numero Unico Europeo di Emergenza, i militari dell’Arma hanno sorpreso i due uomini in via Cimaglia mentre tentavano di introdursi all’interno della sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Foggia, forzandone il cancello d’ingresso. L’immediato intervento delle pattuglie ha consentito di interrompere l’azione e bloccare entrambi gli uomini, che alla vista dei militari avevano cercato di dileguarsi a piedi. I carabinieri hanno inoltre sottoposto a sequestro una tenaglia e un piede di porco, attrezzi da scasso che sarebbero stati utilizzati per forzare l’accesso alla struttura. Nel corso del sopralluogo, i militari hanno anche riscontrato che circa un’ora prima erano state manomesse le telecamere del sistema di videosorveglianza privato dell’immobile. I due arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

sat/mca3 (fonte video: Carabinieri)