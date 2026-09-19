Voltaggio e la sua storia: domani la Messa del Padre Santo e il manoscritto restaurato

Domenica 20 settembre 2026 il suggestivo borgo di Voltaggio tornerà a essere il centro della cultura e della valorizzazione storica locale. Presso l’Oratorio di Sant’Antonio Abate, l’Associazione L’Arcangelo, in collaborazione con il Museo Cappuccini Genova – Archivio Provinciale, promuoverà un doppio appuntamento di grande rilievo per l’intera comunità dell’Oltregiogo.

PROGRAMMA – Ore 16 – tradizionale e solenne Messa del Padre Santo (San Francesco Maria da Camporosso) celebrata da un frate cappuccino.

Ore 17:15 – presentazione ufficiale dell’importante restauro del manoscritto “Memorie del convento di Voltaggio”. Questo prezioso documento, conservato presso l’Archivio Provinciale dei Cappuccini a Genova. Il delicato intervento di recupero è stato realizzato dal Laboratorio delle Scuole Pie di Genova, grazie al fondamentale stanziamento dei fondi del 5×1000 devoluto a L’Arcangelo APS e alla generosa donazione del Rotary Club Genova Nord. Relatrici: Elisabetta Ghezzi, consulente storico-artistico L’Arcangelo APS; Simonetta Ottani, archivista Frati Cappuccini Genova; Emanuela Spera, restauratrice Laboratorio delle Scuole Pie Genova.

CREDITI – Tutta l’attività dell’Associazione, svolta in costante e sinergica collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Voltaggio e il Museo Cappuccini Genova, supportata dal decisivo e fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L’iniziativa ha visto inoltre il coinvolgimento della Confraternita di S. Maria in Portico e della Biblioteca Civica di Voltaggio.