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Voltaggio e la sua storia: domani la Messa del Padre Santo e il manoscritto restaurato

DiRaimondo Bovone

Set 19, 2026 , , , ,

Domenica 20 settembre 2026 il suggestivo borgo di Voltaggio tornerà a essere il centro della cultura e della valorizzazione storica locale. Presso l’Oratorio di Sant’Antonio Abatel’Associazione L’Arcangelo, in collaborazione con il Museo Cappuccini Genova – Archivio Provinciale, promuoverà un doppio appuntamento di grande rilievo per l’intera comunità dell’Oltregiogo.

PROGRAMMA – Ore 16 – tradizionale e solenne Messa del Padre Santo (San Francesco Maria da Camporosso) celebrata da un frate cappuccino.
Ore 17:15 – presentazione ufficiale dell’importante restauro del manoscritto “Memorie del convento di Voltaggio”. Questo prezioso documento, conservato presso l’Archivio Provinciale dei Cappuccini a Genova. Il delicato intervento di recupero è stato realizzato dal Laboratorio delle Scuole Pie di Genova, grazie al fondamentale stanziamento dei fondi del 5×1000 devoluto a L’Arcangelo APS e alla generosa donazione del Rotary Club Genova Nord. Relatrici: Elisabetta Ghezzi, consulente storico-artistico L’Arcangelo APS; Simonetta Ottani, archivista Frati Cappuccini Genova; Emanuela Spera, restauratrice Laboratorio delle Scuole Pie Genova.

CREDITI – Tutta l’attività dell’Associazione, svolta in costante e sinergica collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Voltaggio e il Museo Cappuccini Genova, supportata dal decisivo e fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L’iniziativa ha visto inoltre il coinvolgimento della Confraternita di S. Maria in Portico e della Biblioteca Civica di Voltaggio.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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