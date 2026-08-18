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L’abbaino: armonia tra luce, funzione e stile sul tetto

DiRaimondo Bovone

Ago 18, 2026 , , , , , ,

L’abbaino rappresenta una soluzione architettonica di grande fascino e funzionalità, capace di trasformare radicalmente la vivibilità di mansarde e sottotetti. Non è solo un elemento che cattura la luce, ma un vero e proprio catalizzatore di atmosfera, che contribuisce a rendere gli spazi sottotetto accoglienti e pienamente utilizzabili. Insieme al lucernario, sebbene con una struttura sporgente più marcata, ottimizza il comfort abitativo della casa.

Unione perfetta di estetica e praticità

L’essenza dell’abbaino risiede nel suo equilibrio tra funzione ed estetica. Esternamente, si presenta come una piccola struttura con finestre verticali che sporge dal tetto, incidendo sull’aspetto architettonico e garantendo un incremento cruciale di illuminazione naturale e ventilazione negli ambienti interni. La sua forma – a capanna, a timpano o a tetto piano – deve essere selezionata con cura per integrarsi armonicamente con lo stile preesistente dell’edificio e del paesaggio circostante.
Internamente, l’inserimento dell’abbaino produce un effetto trasformativo: aumenta lo spazio calpestabile e il volume utile, migliorando l’abitabilità e permettendo la creazione di nuove zone funzionali, siano esse studi, angoli relax o camere da letto. La luce che filtra riduce la necessità di illuminazione artificiale, apportando benefici all’efficienza energetica e alla salubrità degli ambienti grazie al miglior ricambio d’aria. Questo intervento si traduce in una notevole valorizzazione immobiliare e in un significativo apporto estetico.

Dalle normative alle Idee di Design

L’installazione di un abbaino è un intervento che richiede attenzione alle normative urbanistiche. Trattandosi di una modifica della sagoma dell’edificio, è spesso necessario un permesso di costruire o una SCIA, con vincoli aggiuntivi in contesti storici o paesaggistici che richiedono l’autorizzazione della Soprintendenza. È fondamentale assicurare il rispetto dei rapporti aeroilluminanti e garantire un corretto isolamento termico e impermeabilizzazione.
Dal punto di vista del design, l’abbaino offre molteplici opportunità. In cucina, è perfetto per illuminare l’isola centrale. Può evolvere in una vera e propria porta-finestra che conduce a un terrazzo a tasca, una soluzione che massimizza l’affaccio esterno. Negli interni, l’uso di specchi sulle pareti laterali ne amplifica la luminosità, mentre la disposizione in successione di più abbaini (o lucernari) garantisce una luce omogenea e introduce un ritmo architettonico dinamico.
Soluzioni come gli abbaini in formato XL o a doppia altezza offrono un impatto visivo e luminoso di grande effetto, coniugando un’estetica moderna con la massima funzionalità.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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