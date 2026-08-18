Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Grosseto: scoperta maxi-frode legata al Superbonus, sequestri per 36 milioni

Di

Ago 18, 2026

GROSSETO (ITALPRESS) – Maxisequestro da oltre 36 milioni di euro a Grosseto per una ingente truffa sul “Superbonus 110%”. La Guardia di Finanza, coordinata dalla locale Procura, ha eseguito il provvedimento contro un general contractor e il suo amministratore, accusati di aver generato crediti fittizi per oltre 40 milioni di euro. Secondo le indagini, i costi dei lavori per 345 condomini venivano sistematicamente “gonfiati”. Tre gli indagati, tra cui due professionisti, per reati che vanno dalla truffa aggravata all’autoriciclaggio. Sotto sequestro immobili, auto di lusso e imbarcazioni.

Fonte foto: Guardia di Finanza

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Lavoro nero, l’Inps punta sull’Isac per scovare le irregolarità

Ago 18, 2026
Attualità Costume & Società Moda

L’abbaino: armonia tra luce, funzione e stile sul tetto

Ago 18, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Ucraina: 1.158 attacchi russi nelle ultime 24 ore, 2 morti e 4 feriti

Ago 18, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Addio a Fulvio Lucisano, il produttore cinematrografico aveva 98 anni

Ago 18, 2026
TOP NEWS

Vergarolla, Meloni “Ricerca della verità è via maestra per onorare le vittime”

Ago 18, 2026
IN EVIDENZA

Lavoro nero, l’Inps punta sull’Isac per scovare le irregolarità

Ago 18, 2026
Attualità Costume & Società Moda

L’abbaino: armonia tra luce, funzione e stile sul tetto

Ago 18, 2026 Raimondo Bovone