Musica: Nicola Ferrari in tour tra arene e teatri

Il Tour 2026 “Your Time Is Now” — che dà anche il nome all’ultimo EP — porta il rock energico di Nicola Ferrari sui palchi di tutta Italia, tra collaborazioni di rilievo e nuovi brani presentati in anteprima. Tra le tappe principali Montecatini Terme (Piazza del Popolo), Firenze (Hard Rock Cafe), Castel San Pietro (Teatro Arena), Sanremo (Piazza Pian di Nave), Arena Francesca da Rimini, Castello di Ferrara, Teatro Ariston di Sanremo, Sassuolo (Teatro Carani), Modena (Teatro Storchi).

Il videoclip, realizzato da Simone Gazzola, riporta lo spettatore nella dimensione autentica del live: un vero e proprio racconto visivo che cattura l’energia e le emozioni del contatto diretto tra musica e pubblico, immerso nell’atmosfera intima di un music club. Girato a Bologna presso il Bravo Caffè, storico locale della scena musicale italiana, il video restituisce tutta la forza espressiva dell’esperienza dal vivo. VIDEOCLIP – https://www.youtube.com/watch?v=IBLHpLzEWAc

Il singolo “Lone Soul” racconta il viaggio di un’anima solitaria alla ricerca, nel buio, di un segnale o di una benedizione. Una lotta contro il senso di vuoto, con l’obiettivo di riscoprire e liberare l’amore. Il singolo è prodotto da NF Records per Astralmusic, con arrangiamenti e direzione artistica a cura di Nicola “Nik” Messori, in collaborazione con Francesco Mignogna. La copertina e il progetto grafico sono firmati Digital Design, mentre la foto di copertina è di Licia Carpi. Management affidato a Francesca Mercury.

L’ARTISTA – Nicola Ferrari nacque a Sassuolo il 16 ottobre 1990. Fin da giovanissimo sviluppò una profonda passione per la musica, ispirato da band come Green Day, Oasis e Red Hot Chili Peppers, ma anche dai grandi protagonisti del rock degli anni ’70, tra cui Led Zeppelin e Rolling Stones.

Autore e compositore di tutti i suoi brani, Nicola Ferrari ha sviluppato uno stile personale che unisce energia, introspezione e melodia. Attualmente è al lavoro sul nuovo album, anticipato dall’uscita di cinque singoli pubblicati a cadenza mensile e che comprenderà anche i brani presenti nell’ultimo EP.

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