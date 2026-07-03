Da IA a batterie, in Cina la piattaforma industriale interconnessa di Hefei

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Lug 3, 2026


VENEZIA (ITALPRESS) – “Hefei non è solo un distretto industriale specializzato, è qualcosa di più articolato, di più strutturato. Un esempio di governance integrata in cui il governo locale investe direttamente nelle imprese strategiche, aiuta a costruire, definisce le filiere, attira competenza e mette in relazione università, ricerca, capitale pubblico e mercato.” A dirlo Monica Billio, professoressa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e coordinatrice del Centro TranspArEEnS, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

gsl

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