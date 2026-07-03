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Iezzi “Cybersecurity ormai è parte integrante della nostra quotidianità”

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Lug 3, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo vissuto fino ad oggi il concetto della cybersecurity come qualcosa di distante, qualcosa legato soltanto ai tecnici, quando in realtà ci stiamo rendendo conto nel mondo che stiamo vivendo quotidianamente che in realtà il vero target sono le nostre menti, il nostro cervello”. Lo afferma Pierguido Iezzi, Cybersecurity Director di Zenita, intervistato da Claudio Brachino per l’agenzia Italpress. Iezzi è co-autore con Gennaro Fusco del libro “Hackerare la mente”, edito dal Sole 24 Ore.

sat/gsl

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