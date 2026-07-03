Il ‘Quarto Stato’ di Pellizza da Volpedo verso la candidatura a patrimonio dell’umanità UNESCO

Durante un incontro avvenuto a Volpedo alcuni giorni fa, lo storico dipinto del famoso pittore Pellizza da Volpedo ha vissuto l’anteprima di una consacrazione internazionale. All’incontro hanno partecipato numerose autorità, fra cui l’assessore regionale agli Enti locali, Enrico Bussalino, il sindaco di Volpedo, Elisa Giardini, il presidente della Provincia di Alessandria, Luigi Benzi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Pier Luigi Rognoni, la presidente dell’associazione Pellizza da Volpedo, Manuela Bonadeo. A tutti il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha spiegato: «Il Quarto Stato rappresenta un simbolo universale di dignità del lavoro, progresso sociale e partecipazione civile. È un’opera che appartiene alla storia del Piemonte, ma che ha saputo parlare al mondo intero. Per questo, intendiamo avviare un percorso per proteggere il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, il suo messaggio, la sua storia e farlo diventare un patrimonio dell’umanità, tutelato dall’UNESCO. Lavoreremo già nelle prossime settimane per capire in quale filone inserire la candidatura, certi che davvero il Quarto Stato, con quello che rappresenta, sia un vero, concreto, chiaro e forte patrimonio dell’umanità».

Dal canto suo il sindaco di Volpedo, Elisa Giardini, ha commentato: «Per la comunità di Volpedo questa candidatura rappresenta un motivo di grande orgoglio, nonché il riconoscimento di un percorso di valorizzazione che arriva da decenni di impegno. Ricordo quanto costruito dal Comune dal 1966, quando Maria e Nerina Pellizza donarono lo Studio del pittore affinché diventasse un museo aperto alla collettività. Da quel gesto di straordinaria generosità è nato un lungo lavoro di tutela e promozione che ha dimostrato la forza attrattiva e il valore universale di quest’opera. Il Quarto Stato non è soltanto un capolavoro dell’arte italiana, ma parte integrante dell’identità della nostra comunità».

Autoritratto di Pellizza