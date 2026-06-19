Foggia: lasciò tracce di DNA sul cappellino, arrestato un killer

FOGGIA (ITALPRESS) – Una fuga in sella a una bici elettrica e un cappellino perso per strada che lo ha incastrato. La Polizia di Stato di Foggia ha arrestato un uomo di 43 anni, ritenuto l’autore dell’omicidio premeditato di Giacomo Mongiello, il 45enne ucciso il 2 agosto di 2 anni fa a fucilate in pieno centro. La misura della custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale foggiano su richiesta della Procura. Il 2 agosto di 2 anni fa Mongiello stava camminando a piedi, vicino al centro, quando fu affiancato alle spalle da un uomo vestito di nero, con un cappellino e una mascherina sul volto, a bordo di una e-bike scura. Il killer imbracciò un fucile, esplose almeno 2 colpi e scappò a tutta velocità. La vittima morì in ospedale dopo 2 giorni di agonia.pc/mca2

(Fonte video: Polizia di Stato)

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