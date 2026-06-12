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Poste Italiane: ecco il nuovo francobollo dedicato all’Arma dei Carabinieri

DiRaimondo Bovone

Giu 12, 2026 , , , ,
Il francobollo

Poste Italiane comunica che lo scorso venerdì 5 giugno è stato emesso, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “I Valori sociali”, dedicato all’anniversario dell’Arma dei Carabinieri, del valore della tariffa B pari a 1,30 €, accompagnato da un chiudilettera.

TIRATURA – 200.016 esemplari di francobollo e 33.336 esemplari di chiudilettera.
FOGLIO – 24 esemplari di francobollo e 4 esemplari di chiudilettera posizionati ai 4 angoli, più la riproduzione del logo MIMIT monocromatico sulla cimosa.
PROGETTO GRAFICO – A cura dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, ottimizzato e stampato in rotocalcografia dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
VIGNETTA – Raffigura, in chiave stilizzata, un carabiniere in alta uniforme che guarda verso l’alto, simbolo del legame con i valori etici e spirituali che guidano la sua missione e della tensione verso il futuro. Con il braccio teso offre la mano a una giovane figura che lo segue: rappresenta un invito a camminare insieme verso un futuro condiviso, per costruire una società migliore e più sicura. La composizione è avvolta da uno sfondo raffigurante il profilo stilizzato delle linee di costa delle regioni Calabria e Sicilia, realizzato nelle tinte rosso e blu, che evocano con fierezza i colori dell’Arma dei Carabinieri.

Il chiudilettera

Completano il francobollo le legende “MONUMENTO AL CARABINIERE – REGGIO CALABRIA” e “PER LA GENTE TRA LA GENTE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso l’ufficio postale di Reggio Calabria Centro.
È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata e annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste e Verona, nonché sul sito www.filatelia.poste.it.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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