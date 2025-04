Lunedì 28 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Oskar Schindler (1908-1974), Germania, imprenditore.

Per la guerra convertì la produzione in munizioni e nel rastrellamento nel ghetto (’42) usò la diplomazia per difendere i giudei, indispensabili per la fabbrica, e li salvò dai campi di sterminio. Nel ’99 fu ritrovato il manoscritto originale della lista di Schindler, che lui, ‘Giusto tra le nazioni’, lasciò in casa di amici. Una copia-carbone, invece, è custodita in una biblioteca australiana fra i manoscritti di Thomas Keneally, autore del romanzo da cui fu tratto il film ‘Schindler’s List’ (’93) che vinse 7 Oscar, 3 Golden Globe e 7 Bafta.