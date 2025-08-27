Attualità Cronaca Esteri

Spari in una scuola cattolica a Minneapolis, uccisi 2 bambini

Di

Ago 27, 2025

MINNEAPOLIS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un uomo armato di fucile ha aperto il fuoco all’interno di una chiesa e scuola cattolica di Minneapolis, in Minnesota. Sono due bambini, di 8 e 10 anni, le vittime accertate: A sparare con un fucile un 20enne che, stando a fonti della polizia citate dalla Cnn, si sarebbe poi suicidato. I feriti sono 17, 14 sono bambini e due sono in condizioni critiche. Ancora sconosciuti i motivi del gesto. “Si è trattato di un deliberato atto di violenza contro bambini innocenti e altre persone in preghiera”, ha dichiarato il capo della polizia di Minneapolis, Brian O’Hara, definendo la sparatoria “assolutamente incomprensibile”.
Il presidente Donald Trump ha dichiarato di essere stato informato sulla sparatoria avvenuta alla Annunciation Catholic School e che la Casa Bianca sta monitorando la situazione. “L’FBI è intervenuto rapidamente ed è già sul posto”, ha scritto Trump in un post su Truth. Il presidente ha poi affermato che sta pregando per le persone coinvolte.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 28 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 27, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Meeting di Rimini, la 46^ edizione si chiude con 800.000 presenze

Ago 27, 2025
Attualità Costume & Società Video

ACI, La Russa: “Sicurezza stradale a scuola con nuove tecnologie”

Ago 27, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Capodanno Alessandrino n° 21: il 31 agosto si festeggia l’anno cibernetico

Ago 28, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Mattarella “Il cinema è parte essenziale della cultura italiana”

Ago 27, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 28 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 27, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Esteri

Spari in una scuola cattolica a Minneapolis, uccisi 2 bambini

Ago 27, 2025