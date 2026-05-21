TOP NEWS

Cina, il ministero del Commercio annuncia l’acquisto di 200 Boeing

Di

Mag 21, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In base alle proprie esigenze di sviluppo del trasporto aereo, la Cina acquisterà 200 aerei Boeing secondo principi commerciali, ha annunciato oggi il ministero del Commercio.

Nel frattempo, gli Stati Uniti garantiranno alla Cina una fornitura sufficiente di motori e pezzi di ricambio, ha dichiarato un funzionario del ministero in una nota che illustra i dettagli dei risultati preliminari delle recenti consultazioni economiche e commerciali Cina-USA.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

L’Aston Villa vince l’Europa League contro il Friburgo, Emery 5° titolo

Mag 21, 2026
TOP NEWS

Trump “Dazi del 25% alle auto europee, Ue “Inaccettabile”

Mag 2, 2026
Attualità Esteri IN EVIDENZA TOP NEWS

Iran, Mojtaba Khamenei: “Si apre una nuova fase nel Golfo”

Apr 30, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

L’Aston Villa vince l’Europa League contro il Friburgo, Emery 5° titolo

Mag 21, 2026
TOP NEWS

Cina, il ministero del Commercio annuncia l’acquisto di 200 Boeing

Mag 21, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 21 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mag 20, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Giro d’Italia: Narvaez fa tris a Chiavari, Eulalio resta in maglia rosa

Mag 20, 2026