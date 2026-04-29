Sanità, siglato l’accordo fra Piemonte e alcuni sindacati: 5 milioni € per prestazioni aggiuntive

E’ stato siglato lo scorso 20 aprile l’accordo sindacale regionale sull’utilizzo di risorse una tantum per prestazioni aggiuntive finalizzate al recupero delle liste d’attese, al rafforzamento del 118 e alla riduzione delle esternalizzazioni.

In base all’accordo, le prestazioni aggiuntive sono rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, devono determinare un effettivo incremento dell’offerta assistenziale ed essere coerenti con la programmazione regionale.

I sindacati firmatari dell’accordo regionale sono CISL FP, FIALS, NURSIND E NURSING UP.

LE PAROLE – Così l’assessore alla Sanità Federico Riboldi: “La Regione Piemonte destina, in via straordinaria, risorse fino a 5 milioni di euro. Un segnale di grande attenzione alle istanze rappresentate dai sindacati nelle scorse settimane e accolte, al termine di un confronto serrato, nel merito della soluzione dei problemi. Un particolare ringraziamento al presidente Cirio che, come sempre, ci ha aiutato nel trovare le risorse all’interno del bilancio regionale”.

L’assessore Federico Riboldi