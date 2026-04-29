Attualità Cronaca Video

Bologna: maxi truffa nel fotovoltaico, sequestrati 7,5 milioni € in criptovalute

Di

Apr 29, 2026


BOLOGNA (ITALPRESS) – Svolta nelle indagini sulla maxi truffa legata a falsi investimenti nel fotovoltaico: la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna, coordinate dalla Procura della Repubblica felsinea, hanno eseguito uno dei più rilevanti sequestri di criptovalute mai effettuati in Italia, nell’ambito dell’operazione “Cagliostro”. Le attività investigative hanno consentito di individuare e congelare oltre 7,5 milioni di dollari in valuta virtuale, ritenuti parte dei proventi illeciti riconducibili al caso “Voltaiko”, un articolato schema Ponzi di respiro transnazionale che avrebbe coinvolto circa 6.000 risparmiatori su tutto il territorio nazionale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le vittime venivano indotte a investire denaro con la promessa di elevati rendimenti derivanti da presunti progetti “green” in impianti fotovoltaici all’estero, risultati però inesistenti. Per ostacolare la tracciabilità dei fondi e favorirne il riciclaggio, le somme raccolte sarebbero state progressivamente trasferite su piattaforme di scambio e convertite in criptovalute.

tvi/mca2
Fonte video: (Polizia di Stato e Guardia di Finanza)

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 29 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Apr 28, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA Libri Video

Mattarella “Se alcuni potenti del mondo leggessero sarebbe un gran beneficio”

Apr 28, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Caso Minetti, Meloni: “Fiducia in Nordio, sì ad accertamenti ulteriori”

Apr 28, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Bologna: maxi truffa nel fotovoltaico, sequestrati 7,5 milioni € in criptovalute

Apr 29, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

L’alessandrino Emanuele Locci presidente della Commissione Legalità di ANCI

Apr 29, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Champions League: spettacolo e gol al Parco dei Principi, PSG-Bayern 5-4

Apr 29, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 29 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Apr 28, 2026 Raimondo Bovone