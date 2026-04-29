Allergie respiratorie, un documento contro i rischi invisibili





ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, le allergie respiratorie emergono come un tema sempre più rilevante non solo sul piano clinico, ma anche in relazione alla sicurezza e alla performance nei contesti professionali. Stanchezza, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno sono solo alcune delle manifestazioni frequentemente associate a questa condizione, che in Italia interessa circa il 20% della popolazione e che continua a essere sottovalutata sia sul piano diagnostico sia terapeutico. In occasione dell’evento promosso da Consumers’ Forum, è stato presentato il documento “Allergie respiratorie e attenzione: strategie per ridurre i rischi invisibili”.

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