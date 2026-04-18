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Vinitaly 2026: la premier Giorgia Meloni a pranzo con le eccellenze regionali del Piemonte

DiRaimondo Bovone

Apr 18, 2026 , , , , , , ,
La premier Meloni con chef Palluda, Cirio e Bongioanni

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha visitato il padiglione del Piemonte al Vinitaly di Verona (12-15 aprile) pranzando al Ristorante Eccellenza Piemonte con i piatti dello chef Davide Palluda a base delle eccellenze enogastronomiche della regione: ravioli di fonduta di toma piemontese e spinaci con noci fresche sbriciolate, e uno stracotto di fassona al vino rosso. Nel calice 3 grandi Docg piemontesi: Alta Langa Docg, Barbaresco e Barolo.

Ad accoglierla il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni. Con lei il neo-ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il ministro della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il presidente Ice Matteo  Zoppas, il neo-presidente della Regione Veneto Alberto Stefani.

L’assessore Bongioanni con la premier Meloni

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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