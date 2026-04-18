Vinitaly 2026: la premier Giorgia Meloni a pranzo con le eccellenze regionali del Piemonte

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha visitato il padiglione del Piemonte al Vinitaly di Verona (12-15 aprile) pranzando al Ristorante Eccellenza Piemonte con i piatti dello chef Davide Palluda a base delle eccellenze enogastronomiche della regione: ravioli di fonduta di toma piemontese e spinaci con noci fresche sbriciolate, e uno stracotto di fassona al vino rosso. Nel calice 3 grandi Docg piemontesi: Alta Langa Docg, Barbaresco e Barolo.

Ad accoglierla il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni. Con lei il neo-ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il ministro della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il presidente Ice Matteo Zoppas, il neo-presidente della Regione Veneto Alberto Stefani.

L’assessore Bongioanni con la premier Meloni