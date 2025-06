Giovedì 26 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Antonio Ricci (1950), Italia, autore.

‘Fantastico’ (’79, ’81, ’82) stringendo sodalizio artistico con Beppe Grillo, comico emergente, che sfociò in ‘Te la do io l’America’ (’81) e ‘Te lo do io il Brasile’ (’84). Passò a Mediaset e creò ‘Drive In’ (’83-’88), ‘Striscia la notizia’ (dall’88) e ‘Paperissima’ (dal ’90).