Martedì 26 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Il caffè ti sveglia di più quando te lo rovesci addosso che quando lo bevi. (Dal web)
Santi del giorno
Sant’Alessandro di Bergamo (Martire), San Guniforto (Martire Venerato a Pavia), San Melchisedech (Re di Salem e Sacerdote), Sant’Oronzo (Vescovo).
Accadde oggi
- 1978 eletto Giovanni Paolo I. Albino Luciani, allora patriarca di Venezia, fu eletto Papa in sole 4 votazioni (101 su 111 quella decisiva). Primo ‘nome doppio’ in onore di 2 predecessori (Giovanni XXIII, che lo consacrò vescovo, e Paolo VI, che lo creò cardinale) con l’aggiunta del numero d’ordine, ‘primo’. Le sue riforme, però, non videro la luce: dopo 33 giorni di pontificato morì stroncato da infarto, e qualche anno dopo un’inchiesta dello scrittore inglese David Yallop lanciò gravi sospetti sulle cause del decesso. Ricordato come il ‘Papa del sorriso’, fu l’ultimo pontefice di nazionalità italiana.
- 2007 Juve, Napoli e Genoa di nuovo in A. Il campionato ’06-’07 vide il ritorno nella massima serie di Juve, Napoli e Genoa, tre grandi del calcio italiano promosse direttamente dalla serie B più forte di sempre.
Nati famosi
- Rhazes (854-925), Iran, medico. Il suo nome era Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi, ma è ricordato col nome latino ‘Rhazes’. Direttore degli ospedali di Ray, città natale, e Baghdad, predilesse l’approccio empirico osservando sintomi e decorso delle varie malattie. Celebrato tra i più grandi alchimisti di sempre, anticipò in molti aspetti la medicina moderna e impiegò per primo l’alcool.
- Madre Teresa di Calcutta (1910-1997), Albania, religiosa. Nata a Skopje come Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, suora albanese naturalizzata indiana, di fede cattolica, fondò la congregazione delle ‘Missionarie della carità’ e fu sempre impegnata in favore di poveri e infermi dell’India. L’opera di soccorso della sua congregazione le portò il Nobel per la Pace ’79. Morì in India nel settembre ’97: fu proclamata ‘beata’ da Giovanni Paolo II (’03) e ‘santa’ da Francesco (’16).
- Annamaria Rizzoli (1951), Italia, modella e attrice. Romana, è famosa per i ruoli nelle commedie sexy all’italiana anni ’70 e ’80. Rivestì ruoli impegnativi a teatro con Giorgio Strehler e al cinema accanto a Walter Chiari, Massimo Ranieri, Lino Banfi e Paolo Villaggio. Rivaleggiò con Edwige Fenech come ‘sex symbol’.
- Patrizio Rispo (1956), Italia, attore. Nato a Napoli, ha una lunga esperienza in teatro, cinema e TV. Al pubblico è noto nei panni di Raffaele Giordano, portiere di Palazzo Palladini in ‘Un posto al sole’. Sul grande schermo esordì in ‘Ricomincio da tre’ (’81), poi vinse il ‘Premio Totò’ e il ‘Premio Massimo Troisi’ alla carriera e nel ’13 fu nel cast di ‘Benvenuto Presidente!’. E’ impegnato in difesa dell’ambiente.
- Francesca Benolli (1989), Italia, ex-ginnasta. Nata a Trieste, brava in volteggio e parallele e competitiva a corpo libero, nel ’05 vinse il 1° Oro Europeo nella storia della ginnastica azzurra mentre nel ’07 finì 4^ con la Nazionale ai Mondiali. Agli Europei vinse anche 2 Bronzi: a squadre nel ’04 e nel volteggio ’08.