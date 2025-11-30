Banca di Asti e Questura insieme per la sicurezza: evento dedicato a prevenire le frodi

Si è svolto ad inizio settimana, l’evento formativo “Occhi aperti”, organizzato da Banca di Asti in collaborazione con la Questura di Asti. L’incontro, ospitato presso l’Auditorium della Banca, ha rappresentato un importante momento di confronto e approfondimento sulla prevenzione delle frodi ai danni della clientela. Alla presenza dell’ad della Banca, dott. Carlo Demartini, e del Questore di Asti, dott.ssa Marina Di Donato, si sono confrontati vari esperti in campo giuridico, psicologico e operativo:

il dr. Marco Barbaro, dirigente della Squadra Mobile, il prof. Angelo Zappalà, specialista in psicoterapia cognitivo-comportamentale e criminologo clinico, l’avv. Maurizio Riverditi, penalista e professore di Diritto Penale all’Università di Torino, l’ing. Alberto Vercesi, responsabile del Servizio IT e Immobiliare della Banca e l’avv. Elena Rossignoli, responsabile del Servizio Affari Legali e Societari di Banca di Asti. L’iniziativa ha confermato l’importanza di fare rete tra banche, forze dell’ordine e professionisti per proteggere cittadini e comunità da un fenomeno in continua evoluzione.

