Attualità Cronaca Video

Catania: vasto incendio in un’azienda di demolizioni

Di

Nov 30, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – Nella prima serata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un vasto incendio sviluppatosi all’interno di un’azienda specializzata nel trattamento di materiali ferrosi e demolizioni, situata in via Morella, in contrada Vaccarizzo. Per fronteggiare l’incendio sono state inviate le squadre del Distaccamento Sud, della Sede Centrale, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Maletto, supportate da diverse autobotti e da un’autobotte da 25.000 litri, unitamente a un’automezzo per il supporto logistico ed al funzionario di servizio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono in fase di ultimazione. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a circoscrivere l’area interessata dalle fiamme, avvalendosi anche di un mezzo meccanico per la movimentazione della massa di materiale coinvolto. Non si hanno notizie di feriti o persone coinvolte. Presente sul posto anche personale della Polizia di Stato e personale sanitario del Servizio 118. abr/mca3 (Fonte video: Vigili del Fuoco)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Leone XIV: “Molti malintesi e conflitti tra i cristiani, unità vada avanti”

Nov 30, 2025
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Banca di Asti e Questura insieme per la sicurezza: evento dedicato a prevenire le frodi

Nov 30, 2025 Raimondo Bovone
Costume & Società Cucina Video

Il tè verde

Nov 30, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Calcio Sport

La Juventus Next Gen ritrova la vittoria: un gol di Puczka nel finale regala 3 punti contro il Perugia

Nov 30, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: il Torino si sveglia tardi e sbaglia un rigore, il Lecce vince 2-1

Nov 30, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Leone XIV: “Molti malintesi e conflitti tra i cristiani, unità vada avanti”

Nov 30, 2025
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Banca di Asti e Questura insieme per la sicurezza: evento dedicato a prevenire le frodi

Nov 30, 2025 Raimondo Bovone