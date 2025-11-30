Attualità IN EVIDENZA Politica

Leone XIV: “Molti malintesi e conflitti tra i cristiani, unità vada avanti”

Di

Nov 30, 2025

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – “Ci sono stati molti malintesi e persino conflitti tra cristiani di Chiese diverse in passato, e ci sono ancora ostacoli che ci impediscono di essere in piena comunione, ma non dobbiamo tornare indietro nell’impegno per l’unità e non possiamo smettere di considerarci fratelli e sorelle in Cristo e di amarci come tali”. Così Papa Leone XIV nel discorso al termine della divina liturgia nella Chiesa Patriarcale di San Giorgio a Istanbul insieme al patriarca Bartolomeo I. “Molti sono stati i passi compiuti anche a livello ecclesiologico e canonico e, oggi, siamo interpellati a impegnarci maggiormente verso il ripristino della piena comunione”, ha aggiunto. Il Santo Padre ha quindi espresso “la gratitudine dell’intera Chiesa cattolica e il profondo ringraziamento personale per il continuo sostegno di Sua Santità e del Patriarcato ecumenico al lavoro della Commissione mista internazionale per il Dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. Vi chiedo di continuare a compiere ogni sforzo affinchè tutte le Chiese ortodosse autocefale tornino a partecipare attivamente a tale impegno. Da parte mia, desidero confermare che, in continuità con quanto insegnato dal Concilio Vaticano II e dai miei predecessori, perseguire la piena comunione tra tutti coloro che sono battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nel rispetto delle legittime differenze, è una delle priorità della Chiesa cattolica e in modo particolare del mio ministero di Vescovo di Roma, il cui ruolo specifico a livello di Chiesa universale consiste nell’essere al servizio di tutti per costruire e preservare la comunione e l’unità”.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

Attualità Eventi IN EVIDENZA

Banca di Asti e Questura insieme per la sicurezza: evento dedicato a prevenire le frodi

Nov 30, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Catania: vasto incendio in un’azienda di demolizioni

Nov 30, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: attenzione alla scadenza della domanda NASpI

Nov 30, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Calcio Sport

La Juventus Next Gen ritrova la vittoria: un gol di Puczka nel finale regala 3 punti contro il Perugia

Nov 30, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: il Torino si sveglia tardi e sbaglia un rigore, il Lecce vince 2-1

Nov 30, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Leone XIV: “Molti malintesi e conflitti tra i cristiani, unità vada avanti”

Nov 30, 2025
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Banca di Asti e Questura insieme per la sicurezza: evento dedicato a prevenire le frodi

Nov 30, 2025 Raimondo Bovone