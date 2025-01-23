Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente Trump: “L’ONU non ci ha aiutato a mettere fine alle guerre”

Di

Set 23, 2025

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho messo fine a 7 guerre in 7 mesi. Nessun altro Paese ha fatto qualcosa di lontanamente simile come gli USA in questi mesi. Purtroppo, ho dovuto fare questo invece di occuparmi di altro, e l’ONU non mi ha dato una mano”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Gli Stati Uniti hanno lavorato, ma non le Nazioni Unite. Siete arrivati dopo e non durante. Avete un potenziale enorme, ma non lo sfruttate. Tutto viene scritto, ma le parole restano vuote e non ci risparmiano dalle guerre. “Bisogna arrivare ad una soluzione. Non possiamo dimenticare il 7 ottobre. Liberate gli ostaggi, questo è il messaggio di questo momento”, ha aggiunto Trump su Gaza. E poi: “Il conflitto in Ucraina è una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare. La Cina e l’India sono finanziatori di questo conflitto perché continuano ad acquistare prodotti energetici dalla Russia. E se la Russia non fosse pronta a sedersi a un tavolo, gli Usa sarebbero pronti a imporre un round potentissimo di dazi doganali”.
Trump ha poi aggiunto che anche alcuni paesi europei” continuano a comprare metano dalla Russia definendo la cosa “imbarazzante. Tre mesi fa con la nostra operazione, sono stati tanti gli americani andati a combattere per colpire le capacità nucleari di Teheran. Nessun altro paese poteva fare quello che abbiamo fatto, abbiamo il miglior equipaggiamento militare al mondo”.

(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il segretario ONU Guterres: “A Gaza orrori mostruosi, in Ucraina minaccia a pace globale”

Set 23, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

La premier Meloni: “Riconoscimento della Palestina con il rilascio di ostaggi e senza Hamas”

Set 23, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Pubblica Amministrazione, il ministro Zangrillo: “150.000 assunzioni nel 2025”

Set 23, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Ancora un finale di gara decisivo: la Next Gen batte 2-1 la Torres nel recupero

Set 23, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Coppa Italia: 4-1 al Frosinone, Cagliari agli ottavi con il Napoli

Set 23, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente Trump: “L’ONU non ci ha aiutato a mettere fine alle guerre”

Set 23, 2025
Costume & Società Eventi

Leroy Merlin al ‘World Cleanup Day’, raccolte 10 tonnellate di rifiuti

Set 23, 2025