Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 24 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

DiRaimondo Bovone

Ago 23, 2025 , , , , , , , ,
Il grande attore comico Peppino De Filippo porta il cognome della madre

Frase del giorno

Senza difficoltà non c’è nulla che abbia valore. (Ovidio)

Santi del giorno

San Bartolomeo (Apostolo, protettore di stuccatori, sarti, pellicciai, legatori, macellai, fabbricanti di guanti, fattori, imbianchini, conciatori), Santa Emilia de Vialar (Religiosa), Sant’Audoeno (Vescovo di Rouen).

Accadde oggi

  • 1862 la lira moneta nazionale. La stampa fu affidata alle Zecche di Torino, Milano e Napoli, autorizzate a battere moneta sotto il controllo della Banca Nazionale del Regno d’Italia. Circolarono monete da 5, 10, 20, 50 e 100 lire (in lega d’oro) accanto a tagli più piccoli in lega d’argento (1 e 2 lire, 20 e 50 centesimi) e in bronzo (1, 2, 5 e 10 centesimi). Su tutte il volto del Re.
  • 1891 brevettato il Cinetoscopio. L’inventore Thomas Alva Edison lo mise a punto nella prima parte dell’anno, ricevendo il brevetto ad agosto. Era una cassa rettangolare con un oculare in alto; guardando dentro e azionando una manovella sul lato, si faceva scorrere una pellicola da 35 mm, a una velocità di 48 immagini al secondo. Fruibile da 1 sola persona per volta, il ‘Cinetoscopio’ arrivò 4 anni prima dei fratelli Lumière.

Nati famosi

  • Peppino De Filippo (1903-1980), Italia, attore. Nato a Napoli, Giuseppe De Filippo detto ‘Peppino’ fu maestro dell’arte di far ridere. Figlio del celebre Eduardo Scarpetta, fratello di Eduardo e Titina, calcò i palcoscenici di tutt’Italia. Dopo la separazione da Eduardo (’44) per via di dissapori che li divisero per sempre, ebbe una fulgida carriera. Al cinema formò con Totò la più celebre coppia comica della storia italiana, in TV il suo estro diede vita al personaggio di ‘Pappagone’, umile servitore che si esprimeva in un gergo bizzarro e dagli effetti esilaranti.
  • Yasser Arafat (1929-2004), Palestina, politico. Nato a Il Cairo (Egitto) e morto in Francia, fu un combattente palestinese. Nel ’94 vinse il Nobel per la Pace per la riappacificazione fra Cisgiordania e Striscia di Gaza. Ebbe un ruolo nel riconoscimento ai palestinesi del diritto ad uno Stato proprio e fu presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) nonché capo di ‘al-Fataḥ’. Figura controversa, fu accusato di non volere la pace ma di essersi mosso a sostegno dei terroristi contro i civili israeliani.
  • Jean Michel Jarre (1948), Francia, musicista. Nato a Lione, è considerato un pioniere di ‘musica elettronica’, ‘ambient’ e ‘new age’. La caratteristica principale dei suoi spettacoli fu l’originalità delle scenografie. Produsse gli album ‘Oxygene’, ‘Equinoxe’, ‘Magnetic Fields’, ‘Rendez-Vous’ e ‘Chronologie’. Vanta 80 milioni di dischi venduti e il record di affluenza a un concerto: 3,5 milioni di persone a Mosca 1997.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA Salute & Scienza Video

Virus West Nile, il governatore Rocca: “Nel Lazio è stato raggiunto il picco”

Ago 23, 2025
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Giochi: il Tar Piemonte sospende il NO della Questura al subentro in una sala scommesse di Alessandria

Ago 23, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Nato, l’ammiraglio Cavo-Dragone: “Più aiuti militari a Kiev e spero nuove sanzioni alla Russia”

Ago 23, 2025

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 24 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 23, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Giorgetti “Dazi incidono su aspettative prima che su export”

Ago 23, 2025
TOP NEWS

Piantedosi “Prima o poi sarà il turno di sgomberare Casapound”

Ago 23, 2025
TOP NEWS

Philipsen vince a Novara la prima tappa della Vuelta 2025

Ago 23, 2025