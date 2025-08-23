Domenica 24 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Senza difficoltà non c’è nulla che abbia valore. (Ovidio)
Santi del giorno
San Bartolomeo (Apostolo, protettore di stuccatori, sarti, pellicciai, legatori, macellai, fabbricanti di guanti, fattori, imbianchini, conciatori), Santa Emilia de Vialar (Religiosa), Sant’Audoeno (Vescovo di Rouen).
Accadde oggi
- 1862 la lira moneta nazionale. La stampa fu affidata alle Zecche di Torino, Milano e Napoli, autorizzate a battere moneta sotto il controllo della Banca Nazionale del Regno d’Italia. Circolarono monete da 5, 10, 20, 50 e 100 lire (in lega d’oro) accanto a tagli più piccoli in lega d’argento (1 e 2 lire, 20 e 50 centesimi) e in bronzo (1, 2, 5 e 10 centesimi). Su tutte il volto del Re.
- 1891 brevettato il Cinetoscopio. L’inventore Thomas Alva Edison lo mise a punto nella prima parte dell’anno, ricevendo il brevetto ad agosto. Era una cassa rettangolare con un oculare in alto; guardando dentro e azionando una manovella sul lato, si faceva scorrere una pellicola da 35 mm, a una velocità di 48 immagini al secondo. Fruibile da 1 sola persona per volta, il ‘Cinetoscopio’ arrivò 4 anni prima dei fratelli Lumière.
Nati famosi
- Peppino De Filippo (1903-1980), Italia, attore. Nato a Napoli, Giuseppe De Filippo detto ‘Peppino’ fu maestro dell’arte di far ridere. Figlio del celebre Eduardo Scarpetta, fratello di Eduardo e Titina, calcò i palcoscenici di tutt’Italia. Dopo la separazione da Eduardo (’44) per via di dissapori che li divisero per sempre, ebbe una fulgida carriera. Al cinema formò con Totò la più celebre coppia comica della storia italiana, in TV il suo estro diede vita al personaggio di ‘Pappagone’, umile servitore che si esprimeva in un gergo bizzarro e dagli effetti esilaranti.
- Yasser Arafat (1929-2004), Palestina, politico. Nato a Il Cairo (Egitto) e morto in Francia, fu un combattente palestinese. Nel ’94 vinse il Nobel per la Pace per la riappacificazione fra Cisgiordania e Striscia di Gaza. Ebbe un ruolo nel riconoscimento ai palestinesi del diritto ad uno Stato proprio e fu presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) nonché capo di ‘al-Fataḥ’. Figura controversa, fu accusato di non volere la pace ma di essersi mosso a sostegno dei terroristi contro i civili israeliani.
- Jean Michel Jarre (1948), Francia, musicista. Nato a Lione, è considerato un pioniere di ‘musica elettronica’, ‘ambient’ e ‘new age’. La caratteristica principale dei suoi spettacoli fu l’originalità delle scenografie. Produsse gli album ‘Oxygene’, ‘Equinoxe’, ‘Magnetic Fields’, ‘Rendez-Vous’ e ‘Chronologie’. Vanta 80 milioni di dischi venduti e il record di affluenza a un concerto: 3,5 milioni di persone a Mosca 1997.