Torino, detenuto tenta la fuga durante l’udienza in tribunale: fermato. Feriti gli agenti

Ott 13, 2025
Il tribunale di torino

Sabato di alta tensione per la Polizia Penitenziaria di Torino per un gravissimo episodio verificatosi presso un’aula del tribunale, A darne la notizia è il Segretario del Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Vicente Santilli: “Durante l’udienza un detenuto ha tentato la fuga, spintonando gli agenti della scorta, rimasti feriti ne tentativo riuscito di bloccarlo. Episodio particolarmente critico perché avvenuto fuori dal carcere, gestito al meglio dalla Penitenziaria. È per noi urgente prevedere un nuovo modello custodiale”.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, elogia i poliziotti che hanno sventato la fuga:Solo grazie a loro è stata sventata la fuga: la pronta reazione ha evitato seri problemi al di fuori del carcere. La mette in luce le priorità della sicurezza con cui, quotidianamente, hanno a che fare donne e uomini della Polizia Penitenziaria”.

E basta! Sempre le solite cose. Ma dategli ‘sto taser, ai poliziotti!

Un taser, sempre più necessario per i poliziotti

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Roma: sequestrati 200kg di cocaina, arrestato un 23enne albanese

Ott 13, 2025
Aosta: Rocco nuovo sindaco, vince il ballottaggio per 15 voti

Ott 13, 2025
Medio Oriente, 7 ostaggi consegnati alla Croce Rossa a Gaza

Ott 13, 2025
