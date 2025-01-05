Attualità Economia Video

Africa unicum mondiale, grande occasione per le Pmi italiane

Di

Set 5, 2025
MILANO (ITALPRESS) – “VadoinAfrica.com è l’hub italiano per fare business con il continente africano. Parliamo di 54 paesi, 1 miliardo e mezzo di persone accomunate da alcuni elementi che noi cerchiamo di rendere accessibili al tessuto produttivo italiano, composto da Pmi e da quelle che chiamo micro-piccole imprese. È un continente di giovani: un africano su due ha meno di 20 anni e il 75% ne ha meno di 35. C’è una grande voglia di fare, non sempre priva di rischi, ma d’altro canto le opportunità sono sempre un’altra faccia dei rischi. È l’unico continente al mondo che crescerà demograficamente e che ha acqua, terra, sole e minerali: questo lo rende un po’ un unicum a livello mondiale”. A dirlo Martino Ghielmi, fondatore di VadoinAfrica.com, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy.fsc/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Cultura & Eventi Mostre

Visite al San Carlone di Arona: domani appuntamenti serali guidati, alle 18 e alle 19

Set 5, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società Cucina Eventi

Settembre a Cocconato d’Asti fra festa patronale, medioevo, vino e Palio degli asini

Set 5, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 5 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 4, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Smantellata una piazza di spaccio a Catania

Set 5, 2025
IN EVIDENZA

Nel Reggino sequestrata un’azienda di smaltimento rifiuti, due denunce

Set 5, 2025
TOP NEWS

Ghielmi “Grandi opportunità in Africa per le Pmi italiane”

Set 5, 2025
TOP NEWS

Agli Us Open finale donne Sabalenka-Anisimova, oggi tocca a Sinner

Set 5, 2025