Torino: il Museo di Scienze Naturali gratis per tutto il mese di agosto

Per tutto il mese di agosto l’ingresso al Museo Regionale di Scienze Naturali sarà gratuito. L’iniziativa è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura del Piemonte, Marina Chiarelli. L’obiettivo è duplice: da un lato, i visitatori potranno scoprire gratuitamente il patrimonio storico di via Accademia Albertina; dall’altro, l’iniziativa consentirà di proseguire i lavori necessari all’apertura di nuove sale del museo, che da inizio 2025 è stato visitato da 60.000 persone.

I nuovi interventi che porteranno alla riapertura delle sale al piano terra, mentre in agosto partiranno i cantieri per ristrutturare i servizi igienici e la Sala delle Meraviglie. Iniziative inserite nel progetto di promozione del Museo che, dal 6 giugno, ha portato all’esposizione di una copia in resina dello scheletro di ‘Giganotosaurus carolinii’ all’ingresso del Grattacielo della Regione, visto da 5.000 persone.

LE PAROLE – Così l’assessore Marina Chiarelli: «La gratuità del Museo per tutto agosto è un’opportunità preziosa per i visitatori, che potranno scoprire un patrimonio scientifico di grande valore. Il museo si propone come spazio accessibile, testimone della ricchezza storica e naturalistica del territorio, che conferma l’impegno della Regione nel rendere la cultura un bene vivo e condiviso, aperto a tutti».

Così il direttore del Museo, Marco Fino: «Il modo migliore per far conoscere il Museo è farlo vivere attraverso gli occhi di chi entra, siano scienziati, curiosi o semplici cittadini I lavori in corso potranno arrecare qualche disturbo, ma ci condurranno verso nuovi spazi da esplorare».