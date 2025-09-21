ACLI: le vie per andare in Pensione nel 2025

Per capire la possibilità di accedere al pensionamento anticipato bisogna conoscere la propria posizione assicurativa, a ciò si aggiunge la storia relativa al sistema di calcolo adottato per l’uscita.

Le possibilità di Pensionamento Anticipato sono:

Calcolo Retributivo: si applica alle anzianità contributive maturate fino 31 dicembre 2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995. La pensione è rapportata alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi

Calcolo Contributivo: è applicato ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 01/01/1996 e per coloro che, avendo contributi prima del 1996, scelgono la liquidazione della pensione nel Sistema Contributivo. In questo sistema non si considerano le retribuzioni, ma la somma dei contributi versati che formano il montante contributivo.

Calcolo Misto: si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31/01/1995 e, a decorrere dal 01/01/2012, anche a chi ha un’anzianità lavorativa pari o superiore a 18 anni al 31/01/1995.

