Coldiretti a Bruxelles contro il taglio della PAC 2028-2034: “Un disastro annunciato”

Coldiretti Alessandria, a proposito commentare del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 che prevede la diminuzione delle risorse della Politica Agricola Comune, commenta così: “Un taglio del 20% delle risorse della PAC è un disastro annunciato”. Si tratta di una scelta contro cui i giovani agricoltori della Coldiretti hanno dato vita a una protesta nel centro di Bruxelles e di Roma, con cartelli e grandi striscioni raffiguranti la presidente della Commissione che gioca con le stelle simbolo dell’Unione e le scritte “Benvenuti a Vonderland” e “Questa non è Europa”.

LE PAROLE – Così il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco: “Ha vinto la linea politica della Von der Leyen che ha imposto ai commissari tagli draconiani. Sono imbarazzanti in particolare le parole del Commissario all’Agricoltura Hansen che dichiara di aver salvato l’80% del budget Pac. Sarebbe stato più dignitoso dimettersi, ammettendo una sconfitta clamorosa con un taglio di 1/5 delle risorse precedenti, votate anche da lui. Se i governi non si opporranno, avranno anche loro la corresponsabilità di aver ucciso la politica agricola in Europa. Un disegno mortale per l’agricoltura dell’Unione, sempre più lontana dai suoi popoli e sempre più vicina alla sua implosione”.

Coldiretti ha chiesto un incontro urgente alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.