Giovedì 20 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mihály Munkácsy (1844-1900),

Ungheria, pittore. Nato a Munkács col cognome Lieb, preferì il nome d’arte per l’attaccamento alla sua terra. Orfano allevato dagli zii, studiò a Parigi e si oppose alle idee impressioniste, influendo poco sulle generazioni seguenti. Dipinse 600 opere, molte deteriorate per via di un fondo di colore al bitume, la cui ossidazione le annerì quasi subito.