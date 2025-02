Il Carnevale ad Alessandria, eventi dal 23 febbraio al 9 marzo

La festa più colorata dell’anno torna in città con molte vivaci iniziative che coinvolgeranno il territorio già da domenica prossima.

Si comincia dal Quartiere Cristo, poi sarà la volta di Spinetta Marengo sabato 1° marzo e del Teatro delle Scienze domenica 2 marzo, per chiudere domenica 9 con la grande sfilata dei carri allegorici in piazza Garibaldi e nel centro città.

Un rito collettivo che affonda le radici nell’antica Roma, dove il “car navalis” diede origine al nome Carnevale, passando per “carnes levare”, o togliere la carne, o “carne vale”, cioè “carne addio”, alludendo ai digiuni quaresimali. Al momento però vale il consiglio di Lorenzo de’ Medici nel “Trionfo di Bacco e Arianna” ovvero “Chi vuol esser lieto, sia…”

Domenica 23 febbraio – Carnevale al Cristo – ore 9 apertura di piazza Ceriana allestita con banchetti dolciumi e attrazioni per i più piccoli. Alle ore 14,30 animazione, giochi, musica e festa in maschera.

Sabato 1° marzo – Carnevale a Spinetta Marengo – dalle 15 alle 18,30, nel salone di piazza Donegani, animazione a cura di Ketty Doglioli e del suo staff di Orizzonte Danza, con giochi, musica, rottura della pentolaccia e tante altre sorprese.

Domenica 2 marzo – Show di Carnevale al Teatro della Scienze – dalle 15 alle 18,30 avvio delle attività in via 1821 ad Alessandria, con spettacoli di magia, animazione con “Gli Animattori”, visite guidate al nuovo Planetario con il Gruppo Astrofili Galileo dal titolo “Carnevale Cosmico” (ingresso adulti € 3, bambini € 2)

Domenica 9 marzo – Sfilata in piazza Garibaldi – dalle 14 ritrovo, alle 14.45 partenza della sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera. Partenza da piazza Garibaldi lato orologio-corso 100 Cannoni-corso Lamarmora-arco piazza Matteotti-corso Lamarmora-via Parma-piazza Libertà-via dei Martiri-piazzetta della Lega-corso Roma-piazza Garibaldi. Saranno allestiti stand con dolciumi e saranno proposte varie attrazioni (trampolieri, sbandieratori, majorettes, Civica Banda Musicale, “Businà”, animazione e premiazione).