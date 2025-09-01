Martedì 2 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Sposarsi o non sposarsi non è importante. In ogni caso ti pentirai. (Socrate)
Santi del giorno
Sant’Elpidio (Abate), San Prospero di Tarragona (Vescovo venerato a Camogli), San Nonnoso sul Monte Soratte (Priore), Sant’Antonino di Apamea (Martire).
Accadde oggi
- 1945 fine Seconda guerra mondiale. Dopo le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, il Giappone alzò bandiera bianca. La resa avvenne sulla corazzata Missouri, ancorata nella baia di Tokyo, dove firmarono, alle 8 di mattina, ministro degli Esteri e capo di Stato Maggiore nipponici, con il comandante delle forze alleate in Giappone. Fu l’atto conclusivo della Seconda guerra mondiale, il più vasto conflitto della storia che provocò la morte di 55 milioni di persone.
Nati famosi
- Giovanni Verga (1840-1922), Italia, scrittore. Nato a Catania, fu padre del ‘verismo’ e drammaturgo d’eccezione. Tra gli scritti famosi si ricordano ‘I Malavoglia’, ‘Storia di una capinera’, ‘Mastro Don Gesualdo’ e molte novelle. Senatore a vita nel 1920, morì due anni dopo nella sua residenza catanese, trasformata in seguito in ‘casa museo’.
- Giuliano Gemma (1938-2013), Italia, attore. Nato a Roma, esordì come ‘cascatore’, colui che sostituisce gli attori nelle scene pericolose. Il suo genere fu spaghetti western: ‘Una pistola per Ringo’ (’65), ‘Anche gli angeli mangiano fagioli’ (’73). Nella seconda parte di carriera recitò parti impegnate, da ‘Speriamo che sia femmina’ (’86) alla fiction ‘Butta la luna’ (’06 e ’09). Premiato con David, Golden Globe e 3 ‘De Sica’, nel ’12 fu scritturato da Woody Allen per la commedia ‘To Rome with Love’. Il 1° ottobre ’13 perse la vita in uno spaventoso incidente stradale.
- Jimmy Connors (1952), Usa, ex-tennista. Nato a East St.Louis (Illinois), James Scott Connors è tra i migliori giocatori della storia. Mancino con rovescio a 2 mani, vinse 10 ‘Slam’: 3 Wimbledon (1 in doppio), 6 US Open (1 in doppio), 1 Australian Open. Fu numero 1 ATP per 268 settimane, di cui 160 consecutive.
- Keanu Reeves (1964), Canada, attore. Nato a Beirut (Libano) da padre americano e madre inglese, il suo nome in hawaiano significa ‘brezza leggera che sale’. Identificato con ‘Neo’, protagonista della trilogia ‘Matrix’ (’99-’03), mise in luce le sue doti con ‘Dracula’ (’92), ‘Piccolo Buddha’ (’93), ‘Speed’ (’94) e ‘L’avvocato del diavolo’ (’97). Nel ’07 trovò posto nella classifica dei più grandi di sempre. Nel ’13 esordì come regista in ‘Man of Tai Chi’, 3 anni dopo ottenne consensi per ‘John Wick’.