Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky: “Acceleriamo sulle forniture dei sistemi di difesa aerea”

Di

Set 1, 2025

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Stiamo accelerando la fornitura di ulteriori sistemi di difesa aerea per migliorare la protezione contro i missili. Contiamo sul massimo impegno dei diplomatici ucraini nei contatti con i partner”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X.

“Ho incaricato il Segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale, Rustem Umerov, di coordinare i funzionari governativi, le amministrazioni regionali e le aziende energetiche per l’approvvigionamento di ulteriori sistemi di difesa aerea a corto e medio raggio, nonché per l’aumento dei finanziamenti per i produttori di droni”, ha sottolineato.

“Stiamo preparando una riunione dello staff tecnico che coinvolgerà i produttori ucraini. Aumenteremo la produzione delle nostre capacità di attacco. L’efficacia degli attacchi ucraini in profondità deve aumentare significativamente”, ha concluso.

– foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ad agosto frena l’inflazione ma cresce il carrello della spesa

Set 2, 2025
IN EVIDENZA

Lavoro, mancano gli operai specializzati

Set 2, 2025
IN EVIDENZA

Turismo, la montagna piace sempre di più

Set 2, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Ad agosto frena l’inflazione ma cresce il carrello della spesa

Set 2, 2025
IN EVIDENZA

Lavoro, mancano gli operai specializzati

Set 2, 2025
IN EVIDENZA

Turismo, la montagna piace sempre di più

Set 2, 2025
Attualità Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: 12 milioni di euro per dare spazio alla natura e ridurre il consumo di suolo

Set 2, 2025 Raimondo Bovone