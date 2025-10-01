Attualità Cronaca

Flotilla, il ministro Tajani: “Gli italiani saranno condotti ad Ashdod e poi espulsi”

Ott 1, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “L’abbordaggio era previsto. Ho parlato più volte con il ministro Saar affinché non ci fossero azioni violente da parte delle forze armate israeliane, e questo mi è stato assicurato. L’importante è che non ci siano reazioni violente. Anche i portavoce della Flotilla hanno garantito che non reagiranno, avranno un atteggiamento assolutamente gandhiano”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento telefonico con il Tg1 diretto da Gian Marco Chiocci, in merito all’abbordaggio da parte delle forze militari israeliane delle barche della Global Sumud Flotilla.
“Abbiamo dato mandato alla nostra ambasciata, al consolato di Tel Aviv e a quello di Gerusalemme, di dare assistenza a tutti gli italiani che verranno portati probabilmente al porto di Ashdod e poi verranno espulsi. Ci sarà un volo che li riporterà in Europa insieme agli altri, ci stiamo occupando di questo”.

