Come scegliere i fornitori di energia

La possibilità di scegliere a chi affidarsi per la fornitura di energia può essere un’ottima occasione per risparmiare, sia per le famiglie che per le aziende. La concorrenza tra le varie compagnie che operano in questo settore, come Fastweb energia, permette di avere tariffe molto diverse l’una dall’altra, con caratteristiche che possono renderle più o meno vantaggiose a seconda delle esigenze dei clienti.

Ecco perché è così importante cercare di confrontare tra di loro le varie opzioni, così da capire quale offerta può effettivamente la più adatta per le proprie necessità. Quali sono i fattori da valutare prima di prendere una decisione? Continuate a leggere per scoprirlo insieme a noi.

Confrontare le singole tariffe

Come abbiamo già detto nella nostra introduzione è essenziale confrontare tra di loro le varie tariffe. Grazie a internet oggi abbiamo a disposizione diversi siti che consentono di analizzare i pro e i contro di ogni opzione, e di metterle a confronto tra di loro. Avere di fronte agli occhi una chiara panoramica delle caratteristiche di ogni opzione può essere di grande aiuto.

Se vi state approcciando a una analisi di questo tipo potrebbero esservi utili un paio di suggerimenti. Il primo è quello di fare attenzione alla presenza di eventuali costi aggiuntivi, che potrebbero portare ad un aumento della spesa media. Il secondo è quello di verificare se sono presenti particolari offerte o promozioni. Molte compagnie propongono specifiche offerte, di solito molto vantaggiose, per spingere nuovi clienti a sottoscrivere un contratto.

Il tipo di tariffa

Se parliamo di elettricità il consumo è indicato in kWh, ed è probabilmente il parametro più importante da controllare quando si intende stipulare un nuovo accordo per la fornitura di energia.

Esistono sia tariffe fisse, che non cambiano a seconda dell’orario, sia tariffe che prevedono delle vere e proprie differenze a seconda dell’ora del giorno. Molto dipende da come utilizzare l’energia. Ad esempio se durante la giornata non siete spesso in casa potreste preferire un contratto che preveda un costo al kWh più basso di sera o di notte. Se invece usate gli elettrodomestici senza particolare distinzione per l’orario potreste preferire una

tariffa fissa.

Il servizio clienti

Sicuramente il costo dell’energia è un parametro essenziale per fare una scelta ben ponderata, ma non è l’unico elemento da considerare. Un altro fattore che dovreste valutare è il livello del servizio clienti. Oggi grazie a internet è possibile trovare facilmente feedback da parte di coloro che hanno già scelto di essere clienti di una determinata compagnia. Si può così scoprire di più sull’effettiva affidabilità del servizio clienti, che dovrebbe essere pronto a dare supporto in caso di problemi.

La trasparenza contrattuale

Infine tra gli aspetti da analizzare prima di stipulare un accordo per la fornitura di energia c’è la trasparenza contrattuale. Prima di firmare consigliamo di leggere l’accordo con grande attenzione, cercando di dare il giusto peso a ogni clausola o dettaglio. Ad esempio è utile sapere se c’è un periodo obbligatorio da rispettare, con la possibilità di una penale in caso di rescissione anticipata da parte del cliente. Occhio anche ai costi di attivazione.