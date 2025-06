Domenica 15 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Alberto Sordi (1920-2003), Italia, attore.

visse la romanità a tutto tondo. Esordì come doppiatore di Oliver Hardy (Stanlio & Ollio), poi passò a radio e rivista, quindi al cinema, raggiungendo la fama con personaggi che scherzavano sui difetti dell’italiano medio. Considerato uno dei più grandi attori italiani e tra i maggiori interpreti della commedia, recitò in 200 film. Vinse 11 David di Donatello e 1 Leone d’oro alla carriera (’95). Malato di tumore ai polmoni, morì la sera del 24 febbraio ’03 nella sua casa. La salma imbalsamata fu traslata al Campidoglio, dove per 2 giorni ricevette l’omaggio di una folla immensa. Il funerale solenne (250.000 persone) lo portò al cimitero del Verano. L’epitaffio sulla lapide dice: “Sor Marchese, è l’ora”, battuta ripresa da uno dei suoi film più belli e famosi: ‘Il Marchese del Grillo’.