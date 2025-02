Sabato 15 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

2005 nacque ‘YouTube’.

Dopo un ventennio è la ‘TV del terzo millennio’. Tutto iniziò a San Francisco, in un garage: Chad Hurley, Jawed Karim e Steve Chen misero a punto un sito per caricare un video e acquisirono il dominio ‘www.youtube.com’ e lo misero on-line. Ad ottobre ’06 il dominio fu acquistato da Google per 1,65 miliardi di dollari. Una cifra pazzesca.