Appello di Italia e Stati UE a Israele per l’accesso di operatori e ONG a Gaza

Ago 12, 2025

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia ha sottoscritto oggi, insieme all’Unione europea e ad un gruppo di Stati membri, al Regno Unito, al Canada e ad altri partner, un appello urgente alle autorità di Israele affinchè venga concesso il pieno accesso a Gaza a tutti gli aiuti e venga garantito agli operatori umanitari e alle Ong di proseguire in sicurezza il loro impegno per la distribuzione di cibo a favore della popolazione civile nella Striscia. Lo riferisce un comunicato della Farnesina. La situazione umanitaria richiede azioni urgenti, rafforzando l’impegno umanitario a favore di Gaza, prosegue la nota. Già nelle scorse settimane, nei vari contatti con il Governo israeliano, l’Italia aveva sollecitato un’apertura agli aiuti e si era impegnata per moltiplicare gli sforzi a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione della Striscia.
