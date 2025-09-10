Giovedì 11 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Ridere non solo è contagioso, ma è anche la miglior medicina. (Robin Williams)
Santi del giorno
Santi Proto e Giacinto (Martiri), San Diomede (Martire), Santi Matteo e Gusmeo (Martiri), Santi Vincenzo, Ramiro e compagni (Martiri), Santa Sperandea (Religiosa), Beato Ludovico IV (Langravio di Turingia).
Accadde oggi
- 1961 nacque il WWF. I più noti naturalisti del mondo si riunirono a Morges (Svizzera) per dar vita a un organismo che si impegnasse per la salvaguardia della natura e delle specie in pericolo. Fu scelto come nome World Wildlife Fund (fondo mondiale per la vita selvatica), ma divenne famoso con l’acronimo ‘WWF’.
- 2001 attentato alle Torri Gemelle. Alle 8.46 (14.46 italiane) un volo dell’American Airlines 11, dirottato, finì contro la Torre nord del World Trade Center. Dopo 17′ si vide il 2° aereo schiantarsi sulla Torre sud. Nei TG si titolò “America under attack”. Un 3° aereo colpì il Pentagono e un 4°, grazie alla ribellione dei passeggeri, precipitò nelle campagne della Pennsylvania. Le Torri crollarono, le vittime furono 2.999, più i 19 dirottatori arabi. L’11 settembre 2001 diventò uno spartiacque nella storia dell’umanità, con contraccolpi su economia e misure di sicurezza negli aeroporti. Sul luogo del crollo (‘Ground zero’) fu allestito un sacrario, poi fu costruita la Freedom Tower, inaugurata a novembre ’14.
Nati famosi
- Theodor Adorno (1903-1969), Germania, filosofo. Nato a Francoforte sul Meno, è fra i pensatori più influenti del XX secolo. Alla ricerca filosofica, unì l’amore per la musica e l’attitudine agli aforismi. Considerato principale esponente della ‘Scuola di Francoforte’, optò per l’impostazione ‘neo-marxista’ e fece proseliti tra filosofi e sociologi tedeschi ebrei. Costretto alla fuga dal nazismo, visse negli Usa e scrisse trattati di filosofia e di musica. Morì in Svizzera.
- Nicola Pietrangeli (1933), Italia, ex-tennista. Nato a Tunisi da padre italiano e madre russo-danese, vinse 2 Roland Garros (’59 e ’60) e 2 Internazionali d’Italia (’57 e ’61) più 4 finali (’61 e ’64 a Parigi, ’58 e ’66 a Roma), mentre partecipò 18 volte a Wimbledon, arrivando in semifinale nel ’60. In doppio vinse a Parigi 2 volte (misto ’58 con Shirley Bloomer e maschile ’59 con Orlando Sirola) e andò in finale a Wimbledon ’56 (con Sirola). La miglior classifica ATP fu il 3° posto ’59 e ’60: è considerato il migliore, dopo Sinner, fra i tennisti italiani. In Davis giocò 164 partite (120 vinte) e arrivò in finale nel ’60 e ’61. Vinse l’Insalatiera da capitano non giocatore nel ’76, con Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli come giocatori.
- Brian De Palma (1940), Usa, regista. Nato a Newark (New Jersey), diede con altri una nuova impronta al cinema hollywoodiano. Lanciò Robert De Niro, Al Pacino e Sean Penn. Abile dall’horror al gangster, viene ricordato per 3 capolavori: ‘Gli intoccabili’ (’87), ‘Vittime di guerra’ (’89) e ‘Mission: Impossible’ (’96). Vinse Orso d’Argento a Berlino ’69 e Leone d’Argento a Venezia ’07.
- Pupo (1955), Italia, cantautore e showman. Nato a Ponticino (AR), Enzo Ghinazzi iniziò la carriera a Sanremo ’80 con ‘Su di noi’ (3°). Nel 2010 arrivò 2° con ‘Italia amore mio’, cantata con Emanuele Filiberto di Savoia e il tenore Luca Canonici. Gran giocatore d’azzardo, perse molto e visse anni bui; poi, grazie a Gianni Morandi, saldò i debiti. In TV condusse ‘Affari Tuoi’, ‘Tutto per tutto’, ‘Chi fermerà la musica’, ‘I raccomandati’.