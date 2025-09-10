Giovedì 11 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nicola Pietrangeli (1933), Italia, ex-tennista.

La miglior classifica ATP fu il 3° posto ’59 e ’60: è considerato il migliore, dopo Sinner, fra i tennisti italiani. In Davis giocò 164 partite (120 vinte) e arrivò in finale nel ’60 e ’61. Vinse l’Insalatiera da capitano non giocatore nel ’76, con Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli come giocatori.