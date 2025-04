Venerdì 11 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

2006 arrestato Bernardo Provenzano. Fu la fine della lunghissima latitanza di uno dei più spietati boss di ‘Cosa nostra’.

Nato nel ’33 a Corleone, detto ‘Binnu u’ Tratturi’, ‘Zu’ Binnu’ e ‘Il ragioniere’, ricercato dal ’63, fu un fantasma per 43 anni gestendo gli affari con i ‘pizzini’, pezzettini di carta su cui scriveva gli ordini. Condannato in contumacia a 3 ergastoli (assassinio Dalla Chiesa, stragi di Capaci e via D’Amelio), venne individuato con l’intercettazione dei ‘pizzini’: stava in una masseria nelle campagne di Corleone.