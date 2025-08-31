Lunedì 1° settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Più gente conosco e più apprezzo il mio cane. (Socrate)
Santi del giorno
Sant’Egidio (Abate, protettore di zoppi, lebbrosi, balie), San Giosuè (Patriarca), San Lupo di Sens (Vescovo), Sant’Arealdo di Brescia (Martire), San Prisco di Capua (Vescovo), San Nivardo di Reims (Vescovo), San Terenziano (Martire), San Tammaro (Vescovo), Sant’Adiutore (Vescovo), Santa Colomba (Eremita).
Accadde oggi
- 1902 primo film di fantascienza. Un gruppo di astronomi si lanciò alla conquista della Luna, raggiunta su un proiettile che si piantò nell’occhio del volto disegnato sul satellite. Qui se la videro con i Seleniti, che sembravano grossi crostacei. Era la trama di ‘Viaggio nella Luna’, film muto di Georges Méliès, 1° esempio di fantascienza.
- 1994 uscì ‘Il Postino’. Nella placida Salina del ’52 Mario Ruoppolo (Massimo Troisi) porta la posta al poeta Pablo Neruda (Philippe Noiret), rifugiato sull’isola per asilo politico. Tra i due nasce una profonda amicizia che porta il postino ad amare la poesia e avvicinare il comunismo. Uscito 3 mesi dopo la morte di Troisi, vinse l’Oscar per la colonna sonora.
Nati famosi
- Vittorio Gassman (1922-2000), Italia, attore. Nato a Genova da un ingegnere tedesco e un’ebrea di Pisa, fu uno dei più grandi attori italiani. Popolare in TV con ‘Il mattatore’, fu a lungo protagonista della ‘commedia all’italiana’. Tra i film più famosi: ‘Riso amaro’ (’49), ‘I soliti ignoti’ (’58), ‘La grande guerra’ (’59), ‘Il sorpasso’ (’62), ‘L’armata Brancaleone’ (’66). Ebbe Leone d’oro alla carriera (’96), premio a Cannes ’75 (‘Profumo di donna’) e 11 David. Innamorato del teatro, creò e diresse la Bottega Teatrale di Firenze (’79-’94). Fu voce fuori campo in ‘Romeo e Giulietta’ (’68) e doppiò Mufasa ne ‘Il re leone’ (’94). Nel privato 3 mogli e 3 compagne, sempre attrici, e 4 figli: Paola (1945-2024, da Nora Ricci), Vittoria (’53, da Shelley Winters), Alessandro (’65, da Juliette Mayniel) e Jacopo (’80, da Diletta D’Andrea).
- Gloria Estefan (1957), Cuba, cantante e attrice. Nata a L’Avana, Gloria María Milagrosa Fajardo García aveva 1 anno quando la famiglia fuggì da Cuba, essendo suo padre guardia del corpo del dittatore Batista. Naturalizzata USA, nel ’78 sposò Emilio Estefan e ne assunse il cognome. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e la sua voce è una delle più conosciute ed apprezzate. Nel ’09 si esibì alla Casa Bianca e 4 anni dopo pubblicò ‘The Standards’, in cui duettò con Laura Pausini in ‘Sonríe’, versione spagnola della famosa ‘Smile’.
- Ruud Gullit (1962), Olanda, ex-calciatore e allenatore. Nato ad Amsterdam, giocò con Haarlem, Feyenoord, PSV, Milan, Sampdoria, Chelsea (570-224) e vinse 6 scudetti (1 Feyenoord, 2 PSV, 3 Milan), 3 Coppe nazionali (Feyenoord, Samp, Chelsea), 3 Supercoppe (Milan), 2 Champions, 2 Supercoppe Uefa, 2 Intercontinentali (Milan). Con la Nazionale ‘orange’ (66-17) vinse l’Europeo 1988. Fu Pallone d’Oro 1987.