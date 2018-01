Anche la neonata A.S.D. MANIA BIKE ALESSANDRIA, costituita nel novembre 2017 per promuovere la pratica del ciclismo e avvicinare i giovani alle due ruote, ha voluto offrire il proprio contributo alla Fondazione Uspidalet promuovendo la vendita dei biglietti della lotteria nel corso dell’evento organizzato per presentare la squadra. Il ricavato dell’iniziativa è stato di 700 euro che il presidente Andrea Brunetti, il vice presidente Gianluca Toscano e l’istruttore federale Mario Castagna hanno consegnato (foto) alla presidente della Fondazione, Alla Kouchnerova e al direttore, Walter Giacchero.

Un segno tangibile di grande sensibilità nei confronti del miglioramento della qualità delle apparecchiature e dei servizi sanitari rivolti ai pazienti delle strutture ospedaliere pubbliche alessandrine e alle loro famiglie. Il ricavato della Lotteria di Natale dell’Uspidalet è infatti destinato all’acquisto di un DENSITOMETRO DXA, uno strumento di cui attualmente l’Ospedale di Alessandria non dispone e che è fondamentale per la valutazione dello “stato di salute delle ossa” di adulti e bambini.

L’estrazione dei biglietti, è aperta al pubblico, avrà luogo domani, giovedì 18 gennaio, nel salone di rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio, in via Venezia 16 ad Alessandria. In palio oltre 700 premi generosamente messi a disposizione da imprenditori, commercianti e professionisti. In particolare il 1° premio è rappresentato da un prestigioso soggiorno di una settimana per due persone, nel mese di luglio, nel villaggio Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, in Calabria, offerto dalla società VENTAGLIO.