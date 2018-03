Ecco “Polmoni sotto zero”, un altro progetto concluso da “Uspidalet”

La Fondazione Uspidalet Onlus ha raggiunto un altro importante obiettivo, il secondo dall’inizio del 2018. Grazie ai benefattori e alla solidarietà del mondo dello sport è stata inaugurata un’apparecchiatura di ultimissima generazione, EBERCRYO 2, a disposizione di tutti i pazienti che si rivolgono alla Struttura di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Ospedale di Alessandria.

L’apparecchio EBERCRYO 2 viene utilizzata per la criobiopsia polmonare transbronchiale, una metodica diffusa solo in pochi centri pneumologici in Italia e nel mondo, che permette di ridurre i tempi di degenza dei pazienti, evitando il ricorso all’intervento chirurgico, con notevole risparmio economico e minori disagi.

L’acquisto della strumentazione, del valore di 21.500 euro, è stato possibile grazie al progetto POLMONI SOTTO ZERO promosso dalla Fondazione Uspidalet che, nella primavera dello scorso anno, ha lanciato una campagna di raccolti fondi. All’appello hanno risposto molti benefattori, ma l’importo necessario è stato raggiunto grazie all’organizzazione di una partita di calcio a scopo benefico, disputatasi sul campo del “Silvio Piola” di Vercelli tra la Pro Vercelli e il Casale Calcio.

Il direttore della Struttura Ospedaliera, dr. Gabriele Ferretti ha illustrato le peculiarità della nuova attrezzatura: “La criobiopsia polmonare transbronchiale consente di prelevare, tramite una sonda raffreddata a 90° sotto zero per 3″-4″, una porzione di tessuto utile per effettuare la diagnosi di malattia interstiziale, senza sottoporre il paziente a biopsia chirurgica, con minori disagi e costi nettamente inferiori”.

Alla cerimonia sono intervenuti la presidente della Fondazione Uspidalet Alla Kouchnerova, il presidente della Provincia Gianfranco Baldi, l’assessore ai Servizi alla persona del Comune Piervittorio Ciccaglioni, il questore Michele Morelli, il condirettore generale di Banco BPM Paolo Arrobbio e il presidente del Casale Calcio Giuseppe Coppo.