Tecnocasa ora anche a Spinetta Marengo

E’ stata inaugurata oggi la nuova filiale di Tecnocasa a Spinetta Marengo: a tagliare il nastro con il presidente del gruppo Antonio Pasca, anche Miss Piemonte Chiara Savino reduce dalla finale di Miss Italia.

La titolare è Valentina Tempesta, 34 anni, dal 2013 agente immobiliare formata da Enzo Cirimele, suo socio a Spinetta Marengo. Per Valentina si realizza un sogno, la sua passione, perchè dice “la casa è un percorso, significa entrare in contatto con le persone, conoscerle, accompagnarle fino alla fine”. La filiale ha una sezione vendita, una sezione affitti e il settore finanziario. Il presidente Pasca ha ringraziato i due alessandrini e ha sottolineato come un agente immobiliare sia un vero e proprio imprenditore. La crescita di Tecnocasa, leader europeo e al nono posto della top ten mondiale, è riconducibile alla professionalità dei suoi agenti attraverso la formazione, al supporto gestionale e tecnologico, ai servizi finanziari e al rispetto del valore del mercato reale, il cliente come obiettivo prima del profitto. Il marchio Tecnocasa ha 2259 filiali in Italia e complessivamente 3296 nel mondo essendo presente in Spagna, Francia, Thailandia, Ungheria, Messico, Polonia.

Una nota a margine, fantastico il catering di Zia Roberta!